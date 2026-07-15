Почему когда ты инкогнито, цена на маркетплейсе ниже? Эксперт объяснил, в чем подвох

По его словам, такая проблема действительно существует.Пользователи маркетплейсов всё чаще сталкиваются с необычной закономерностью: при активации режима инкогнито стоимость товаров оказывается ниже, тогда как после входа в личный кабинет цена возрастает.
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