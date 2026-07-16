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Говорит Европа ⚡

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Алексей Самойлов: Трамп ставит на Буданова — в Киеве меняют власть под нового куратора

Алексей Самойлов: Трамп ставит на Буданова — в Киеве меняют власть под нового куратора

Кто на самом деле стоит за смещением Фёдорова: финансовые группы в окружении Зеленского или западные кураторы? Станет ли Кирилл Буданов новым центром силы в украинском правительстве после прямого одобрения со стороны Трампа? Почему бунт во Львове против ТЦК стал триггером для отставки министра обороны, а не для реформы мобилизации? И почему информационная война вокруг побед Читать далее: https://govorit.

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