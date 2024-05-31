Определение деструктивного контента запишут в законе

Учесть при изменении налоговой системы принцип «плюс ребенок — плюс ресурс», законодательно внедрить в рекламу положительный образ многодетной семьи, выпустить новые тиражи патриотических школьных тетрадей, а также закрепить в законе понятие «деструктивный контент» — об этих и других готовящихся инициативах рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.