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Китай

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Премьер Госсовета КНР прибыл в Москву для участия во встрече глав правительств Китая и России и визита в Россию

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник прибыл в Москву по приглашению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств Китая и России и официального визита в РФ.

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