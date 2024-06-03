«Читайте Толстого, дурни». США учатся воевать с Россией и Китаем по книжкам

Американское оборонное ведомство, похоже, поставлено в тупик нынешним положением дел на Украине. Горы оружия отправлены ВСУ для уничтожения российской армии, тысячи санкций введены против российской экономики, а русские не гнутся, не ломаются.
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