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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

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