Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.