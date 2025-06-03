Терапевт рассказал, кто сильнее всего подвержен влиянию магнитных бурь

Андрей Кондрахин посоветовал в дни геоударов не перетруждаться и высыпаться Аномально мощные магнитные бури особенно опасны для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказал "Ридусу" терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
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