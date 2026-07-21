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Скоропостижно скончалась одна из самых скандальных блогеров РФ Домна Белявская

Скоропостижно скончалась одна из самых скандальных блогеров РФ Домна Белявская

В возрасте 24 лет ушла из жизни одна из самых скандальных треш-блогерш России Домна Белявская. Ее тело было найдено в квартире в Новосибирске 16 июля, и причиной смерти стала передозировка запрещеннымивещества.

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