Скоропостижно скончалась одна из самых скандальных блогеров РФ Домна Белявская

В возрасте 24 лет ушла из жизни одна из самых скандальных треш-блогерш России Домна Белявская. Ее тело было найдено в квартире в Новосибирске 16 июля, и причиной смерти стала передозировка запрещеннымивещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии