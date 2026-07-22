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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» показал ярко-синюю выездную форму на сезон-2026/27

« Манчестер Юнайтед » представил выездную форму сезона-2026/27 от бренда Adidas. «Комплект, выполненный в ярко-синем цвете, сочетает в себе привычную основу с изысканными текстурами и тонкими акцентами, создавая дизайн, который сохраняет ясность и уверенность, издавна ассоциирующиеся с «Манчестер Юнайтед» на выезде», – говорится в сообщении «МЮ».

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