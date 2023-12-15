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Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд в «Спартаке»: «Надо было видеть его взгляд. Саламыч кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил»

Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд в «Спартаке»: «Надо было видеть его взгляд. Саламыч кий положил, и все – больше я у него на поле не выходил»

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