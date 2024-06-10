Минобороны России впервые рассекретило болезненный удар по "птахам", а Киев охотится на Су-57: О чём не сообщали сводки

Фото: Олег Рукавицын Царьград Сегодня 14K прочитали Министерство обороны России спустя четыре дня после первой информации об атаке на позиции элитного украинского батальона ударных БПЛА "птахи Мадяра" сообщило детали комбинированной атаки, а украинское ГУР заявило об атаке на новейший русский истребитель.