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The Eurasia Daily news agency

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Putin on SMO's further tactics: We will hit carefully, but hard

Putin on SMO's further tactics: We will hit carefully, but hard

Russia in SMO will act carefully, but persistently and will achieve its goals. This was announced today, July 27, by Russian President Vladimir Putin at a meeting with deputies after the final plenary session of the State Duma of the eighth convocation.

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