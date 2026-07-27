Russia in SMO will act carefully, but persistently and will achieve its goals. This was announced today, July 27, by Russian President Vladimir Putin at a meeting with deputies after the final plenary session of the State Duma of the eighth convocation.
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