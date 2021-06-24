Жадность без границ

Элина МорозоваБизнес и финансыЖадность без границ Есть у меня родная душа - Эличка. Мы росли вместе, только она старше. Умная девушка была, перспективная.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаВовремя ставить точку нужно!ГусЕнаУметьNatalyНесмотря на то, что сейчас как никогда популярны идеи независимости, многие женщины по-прежнему считают замужество, семью и детей главным в жизни. Ну и пусть себе считают, в этом нет ничего плохого! Для меня тоже очень важна моя семья. Однако я считаю очень важным отделить здоровые отношения, которые наполняют радостью всех участников, от патологических, в которых женщина теряет время, силы, а часто и саму себя. Так что же нельзя делать в отношениях? - Заслуживать любовь мужчины. Во-первых, это не возможно, это точно такая же попытка купить любовь, только не за деньги, а по бартеру. Во-вторых, всякое «заслуживание» рано или поздно сменяется прислуживанием. И женщина обнаруживает себя в роли, очень далекой от роли жены и спутницы жизни. Она вдруг может понять, что она горничная, роль которой сводится к наведению чистоты в квартире любимого. Или кухарка, которая печет пирожки и готовит домашние запеканки по заказу нанимателя. Или девушка, которая приезжает на час, не усложняя жизнь своим присутствием всю остальную неделю. Впрочем, даже и это не самое страшное. Все эти персонажи получают за свой труд зарплату и профсоюзные грамоты. А просто так служить мужчине годами может стул, сковородка или стиральная машинка. А что делают со стиральной машинкой, когда она сломалась? Впрочем, вы и без меня знаете. - Завоевывать мужчину. Я знаю, что некоторые женщины охотно вступают в игры, пытаясь соперничать за одного мужчину, «уводить» его из семьи, пытаются расквитаться с противницей и вообще ведут себя так, будто это и не мужчина со своим мнением, волей и желаниями, а замок в «Героях меча и магии», который надо как можно скорее занять. Даже если женщине удастся осуществить свой план, и какое-то недолго время она будет чувствовать себя победительницей, рано или поздно возникнет вопрос: а насколько морально устойчив мужчина, который так легко соглашается быть призом и повиноваться чужой воле? Второй вопрос встает еще более жестко: если ты строишь отношения изначально не с одним человеком, а с двумя, то будет ли тебе интересно остаться в паре? Или для поддержания тонуса опять будет нужен третий? - Стараться быть удобной для мужчины. В любом конфликте ориентироваться только на его потребности, чувства и желания. А свои потребности и чувства ужимать до такого состояния, чтобы мужчине нигде не жало. Это очень опасная практика, и чтобы понять ее вред, не обязательно быть феминисткой. Достаточно просто понимать, что любой человек – это и есть совокупность его желаний, он состоит из них так же, как пирог состоит из теста. Отказываясь от своих желаний, мы отрезаем от пирога по кусочку. Пока однажды на подносе не останутся лишь крошки. Мне всегда было очень жаль женщин, вынужденных постоянно подстраиваться под сильного, богатого, наделенного властью мужчину. Они могут очень хорошо выглядеть, быть дорого одетыми, но при этом полностью теряют собственную личность, становясь никем. Впрочем, женщин, которые готовы оставить от себя горстку крошек только для того, чтобы быть в отношениях «как все», мне жалко еще больше. В таких отношениях женщина всегда будет выступать в роли жертвы. Но это только одна сторона медали. С другой стороны, и «заслуживание» любви, и попытка ее завоевать, и желание купить ее за счет отказа от собственной личности – это отказ играть честно. Отказ играть по правилам, где мужчина либо любит, либо нет. И если нет, то уже невозможно ничего сделать. Остается только уйти. А допустить эту мысль женщина не может потому, что нарушает самое главное, последнее правило. Правило на все времена. - Нельзя измерять свою ценность в мужчинах, как удава измеряли в попугаях. Как только мы начинаем оценивать себя только по наличию или отсутствию партнера рядом, измерять личный успех штампом в паспорте или наличием серьезных отношений, как только устанавливается зависимость между благосклонностью мужчины и самооценкой, женщина уже не чувствует своих границ, своих интересов, своих потребностей, и действует себе во вред.ирина Северова северова (гуляева)Первый муж отказал в усыновлении ? Это о чем ?Natalyкто ж его знает о чём? наверное опять про жадность))) типа там царь Кощей над златом чахнет и от него селёдкой пахнет)))))Комментировать
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