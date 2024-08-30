Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столиц

В Санкт-Петербурге скидки и акции чаще предлагаются в новостройках низкой ценовой категории, а в Москве — в объектах с ценами выше средних по рынку Московские и петербургские застройщики выбирают разную стратегию для стимулирования активности покупателей новостроек.
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