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Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столиц

Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столиц

В Санкт-Петербурге скидки и акции чаще предлагаются в новостройках низкой ценовой категории, а в Москве — в объектах с ценами выше средних по рынку Московские и петербургские застройщики выбирают разную стратегию для стимулирования активности покупателей новостроек.

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