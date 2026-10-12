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Регионы России

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«Рейнджерс» разгромили «Ванкувер» в матче НХЛ со счетом 6:2

«Рейнджерс» разгромили «Ванкувер» в матче НХЛ со счетом 6:2

Основным фактором успеха хозяев стали дубли форвардов Тая Картье и Уилла Куилля, а также заброшенные шайбы Алексиса Лафренье и Гейба Перро.

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