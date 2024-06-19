The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

453 подписчика

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран

Россия и Северная Корея по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент The Moscow Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх