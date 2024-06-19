Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран

Россия и Северная Корея по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент The Moscow Post.
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