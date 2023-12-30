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Сальдо: В Херсонской области запустили 13 промышленных предприятий в 2023 году

Сальдо: В Херсонской области запустили 13 промышленных предприятий в 2023 году

На территории Херсонской области в течение 2023 года начали действовать 13 промышленных предприятий. Соответствующей информацией в одной из публикаций своего Telegram-канала поделился губернатор нового российского региона Владимир Сальдо.

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