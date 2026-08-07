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Агент Макарова про 0+0 вингера в Турции: «5-7 голов должен был забить, подводила реализация. Он много создавал, не забивали с его передач. Против «Трабзонспора» выглядел прилично»

Алексей Бабырь, агент вингера « Крыльев Советов » Дениса Макарова , оценил выступление футболиста в Турции в прошлом сезоне.

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