Против жительницы Харькова, упрекнувшей Киев в атаках на Белгород, возбудили дело за «Коллаборационную деятельность»

Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы «пророссийскую позицию», ее обвиняют в «коллаборационной деятельности» за мнение, что с соседними странами нужно жить дружно, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую нацполицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии