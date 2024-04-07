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Картина дня. Финансы

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Против жительницы Харькова, упрекнувшей Киев в атаках на Белгород, возбудили дело за «Коллаборационную деятельность»

Против жительницы Харькова, упрекнувшей Киев в атаках на Белгород, возбудили дело за «Коллаборационную деятельность»

Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы «пророссийскую позицию», ее обвиняют в «коллаборационной деятельности» за мнение, что с соседними странами нужно жить дружно, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую нацполицию.

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