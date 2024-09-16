Александр Головин и Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» заключили соглашение о взаимодействии

13 сентября 2024 года в Туле прошла деловая встреча, посвященная подписанию соглашения о взаимодействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина и Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» в лице исполняющего обязанности директора – Светланы Никитиной.