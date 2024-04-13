Ночью в Астрахани вновь велись ремонтные работы на дюкерных переходах

Кроме того, шла профилактика на левобережных очистных сооружениях. В прошедшую ночь, когда на левобережье Астрахани было отключено холодное водоснабжение, как и неделю назад, специалисты подрядной организации работали на трех дюкерных переходах в Кировском районе города.
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