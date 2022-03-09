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В ТПП Волгоградской области объяснили причину ажиотажа на сахар в магазинах

В ТПП Волгоградской области объяснили причину ажиотажа на сахар в магазинах

В Волгограде резко пропал сахар с полок магазинов, что очень беспокоит местных жителей. Президент Торгово-промышленной палаты Волгограда (ТПП) Вадим Ткаченко назвал причину, почему это произошло, передает сетевое издание «Новости Волгограда».

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