В ТПП Волгоградской области объяснили причину ажиотажа на сахар в магазинах

В Волгограде резко пропал сахар с полок магазинов, что очень беспокоит местных жителей. Президент Торгово-промышленной палаты Волгограда (ТПП) Вадим Ткаченко назвал причину, почему это произошло, передает сетевое издание «Новости Волгограда».