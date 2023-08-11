Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «До конца года постараюсь сделать громкий бой»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возможном поединке-реванше с россиянином Дмитрием Бикрёвым: «Бикрёв, надеюсь, что он в этом году выйдет, но статистика говорит о том, что дерётся раз в год или в полтора.
Популярные статьи
- Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
- Овечкин о натурализации: «Кто-то получает канадское, американское гражданство. Почему российское никто не может получить? Наоборот, хорошо!»
- Андронов о свободе: «Вырезания сцен, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. 80% жителей России никогда не были за границей – это говорит о недоразвитости общества»
Свежие комментарии