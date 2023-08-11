Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «До конца года постараюсь сделать громкий бой»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возможном поединке-реванше с россиянином Дмитрием Бикрёвым: «Бикрёв, надеюсь, что он в этом году выйдет, но статистика говорит о том, что дерётся раз в год или в полтора.