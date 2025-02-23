Подтверждено: у GeForce RTX 5070 Ti такой же дефект, как и у GeForce RTX 5090

Вчера Nvidia подтвердила проблему с «нехваткой» блоков растеризации во флагманских видеокартах GeForce RTX 5090 и RTX 5090D, а также удивила тем, что такая же проблема характерна и для GeForce RTX 5070 Ti.
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