В Москве вынесен приговор в отношении четырех участников организованной группы, виновных в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех участников организованной преступной группы.
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