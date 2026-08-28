Происшествия
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Происшествия

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В Москве вынесен приговор в отношении четырех участников организованной группы, виновных в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырех участников организованной преступной группы.

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