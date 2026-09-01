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Царьград

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Врач-невролог Александрова назвала признаки возможного инсульта

Врач-невролог Александрова назвала признаки возможного инсульта

Врач-невролог Светлана Александрова из Красногорской клинической больницы предупреждает: внезапная сильная головная боль может указывать на инсульт.

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