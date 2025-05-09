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Сайт города Караганды

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Благоустройство вокруг третьего озера продолжается в Центральном парке Караганды

Благоустройство вокруг третьего озера продолжается в Центральном парке Караганды

На третьем озере Центрального парка продолжаются работы по восстановлению и благоустройству. В настоящее время, сообщают в управлении парками, специалисты завершают этап заделки швов подпорных стен, после чего приступят к монтажу лестничной площадки, которая будет служить удобным спуском к воде.

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