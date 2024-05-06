Театр абсурда
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Театр абсурда

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США ответят за "Северные потоки": Разгромная речь Небензи предвещает сокрушительное наступление

США ответят за "Северные потоки": Разгромная речь Небензи предвещает сокрушительное наступление

Сведения, поступающие из зоны СВО, и появление новой оперативной группировки "Север" указывают на то, что ВС России готовят освободительную операцию в Харькове.

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