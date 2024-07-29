Лучшие сорта гортензии метельчатой c розовыми соцветиями

Гортензия метельчатая — бессменный фаворит у дачников и ландшафтных дизайнеров. Она неприхотливая, не требует сложного ухода, в начале цветения покрывается шапкой изысканных белоснежных соцветий, напоминая пушистое облако.
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