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Лучшие сорта гортензии метельчатой c розовыми соцветиями

Лучшие сорта гортензии метельчатой c розовыми соцветиями

Гортензия метельчатая — бессменный фаворит у дачников и ландшафтных дизайнеров. Она неприхотливая, не требует сложного ухода, в начале цветения покрывается шапкой изысканных белоснежных соцветий, напоминая пушистое облако.

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