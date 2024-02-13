Как акиматы Караганды потратят выделенные 18 миллиардов 680 миллионов тенге

Двум районным акиматам Караганды в 2024 году предстоит освоить 18 миллиардов 680 миллионов тенге. Акимату района имени Казыбек би выделено 12 миллиардов 500 миллионов тенге, акимату района имени Алихана Бокейханова в два раз меньше – 6 миллиардов 180 миллионов тенге.