Как акиматы Караганды потратят выделенные 18 миллиардов 680 миллионов тенге

Двум районным акиматам Караганды в 2024 году предстоит освоить 18 миллиардов 680 миллионов тенге. Акимату района имени Казыбек би выделено 12 миллиардов 500 миллионов тенге, акимату района имени Алихана Бокейханова в два раз меньше – 6 миллиардов 180 миллионов тенге.
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