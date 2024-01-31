США вернут санкции против Венесуэлы уже весной С 18 апреля 2024 года Вашингтон возобновят действие санкций против нефтегазового сектора Венесуэлы, о чем 30 января сообщил представитель Госдепа М.
Пронедра
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США вернут санкции против Венесуэлы уже весной С 18 апреля 2024 года Вашингтон возобновят действие санкций против нефтегазового сектора Венесуэлы, о чем 30 января сообщил представитель Госдепа М.
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