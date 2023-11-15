Огромные пробки выросли на границе Польши и Украины

Польские дальнобойщики продолжают транспортную блокаду украинского государства.В соцсетях распространяется видео, на котором демонстрируется огромный транспортный затор из грузовиков в направлении украинской границы, которая возникла в результате акции протеста польских дальнобойщиков.
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