Молодых педагогов в Севастополе станет больше, к зарплате полагается прибавка

Сегодня на заседании Правительство приняло постановление, в соответствии с которым молодыми учителями теперь считаются не только те, кто окончил вуз и пришёл работать в школу на первое место работы, но и те, кто работал ещё будучи студентами.
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