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Ura.ru: при возгорании масла на сковороде категорически запрещено использовать воду для тушения

Ura.ru: при возгорании масла на сковороде категорически запрещено использовать воду для тушения

При возгорании масла на кухне важно действовать быстро, но правильно. Главная ошибка — попытка залить пламя водой или перенести сковороду в мойку.

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