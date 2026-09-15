Организатор концерта Канье Уэста столкнулся с первым иском в Воронеже

Центральный районный суд Воронежа назначил на 7 октября предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к компании Say Agency — организатору концертов рэпера Канье Уэста в России.
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