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ДЭГ помогает привлечь к выборам домоседов

ДЭГ помогает привлечь к выборам домоседов

Эксперт оценила удобство дистанционного формата волеизъявления в МосквеЭксперт считает, что ДЭГ помогает привлечь людей, которые раньше редко участвовали в выборах из-за необходимости лично приходить на участок.

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