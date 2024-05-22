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Блинкен заявил, что США примут меры против Грузии за закон об иноагентах

Блинкен заявил, что США примут меры против Грузии за закон об иноагентах

Соединенные Штаты примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей конгресса, передает РИА Новости.

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