Блинкен заявил, что США примут меры против Грузии за закон об иноагентах

Соединенные Штаты примут меры против Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей конгресса, передает РИА Новости.
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