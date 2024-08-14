Они с радостью меняют кровь наших на материальные блага... или первое поражение Белоусова...

Любовь Трусова

Согласна. Автор этой статьи как раз и желает навести панику и обгадить лучших военкоров, говорящих обо всём как есть. Юрия Подоляку, преданного нашей правде разве можно пынять? Думаете, что матом всех покроете и вам поверят больше? КТО ВЫ ТАКОЙ?