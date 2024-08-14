Они с радостью меняют кровь наших на материальные блага... или первое поражение Белоусова...

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Комментарии
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Любовь Трусова
Согласна. Автор этой статьи как раз и желает навести панику и обгадить лучших военкоров, говорящих обо всём как есть. Юрия Подоляку, преданного нашей правде разве можно пынять? Думаете, что матом всех покроете и вам поверят больше? КТО ВЫ ТАКОЙ?
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Этому  автору  лживой  статьи  только  на  стенах  туалета  писать.
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
О каком поражении Белоусова пишет автор статьи? Совсем с головой не в порядке? Не хер писать тогда чушь!
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4 час.

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