Прошло пять дней с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Можно начинать делать первые выводы. Специально, детально сравнили Харьковскую операцию ВСУ с Курской в инфопространстве.
Они с радостью меняют кровь наших на материальные блага... или первое поражение Белоусова...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Трусова
Согласна. Автор этой статьи как раз и желает навести панику и обгадить лучших военкоров, говорящих обо всём как есть. Юрия Подоляку, преданного нашей правде разве можно пынять? Думаете, что матом всех покроете и вам поверят больше? КТО ВЫ ТАКОЙ?
Ответить
13 час.
ВА
Владимир Акулов
Этому автору лживой статьи только на стенах туалета писать.
Ответить
11 час.
ВД
Вовладар Даров
О каком поражении Белоусова пишет автор статьи? Совсем с головой не в порядке? Не хер писать тогда чушь!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии