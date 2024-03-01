Будет вкусно
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Будет вкусно

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Масло больше не покупаю - смалец всегда есть в моем холодильнике

Масло больше не покупаю - смалец всегда есть в моем холодильнике

Вместо растительного масла, попробуйте готовить еду на смальце! Это совсем не дорого, а ещё очень вкусно.

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Комментарии
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владимир малыхин
так даже и специалисты говорят что лучше всего жарить на топлёном свином жире-возвращаемся  к испытанным веками рецептам
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14 час.
владимир малыхин
к сожалению самое дешёвое сало стоит больше чем растительное
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13 час.
Boleslav Buljanowskij
Ни чего сложного нет... Просто шкварки надо пропустить через мясорубку, когда они остынут. Они станут как песок. И добавить в них муку столько, сколько молотых шкварок и делать как обычное тесто с добавлением сахара и соли, по вкусу. А остальное как обычное печенье испечь...
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11 час.

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