Масло больше не покупаю - смалец всегда есть в моем холодильнике

так даже и специалисты говорят что лучше всего жарить на топлёном свином жире-возвращаемся к испытанным веками рецептам

Boleslav Buljanowskij

Ни чего сложного нет... Просто шкварки надо пропустить через мясорубку, когда они остынут. Они станут как песок. И добавить в них муку столько, сколько молотых шкварок и делать как обычное тесто с добавлением сахара и соли, по вкусу. А остальное как обычное печенье испечь...