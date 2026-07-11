smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Финская армия начнет обучать призывников работе с БПЛА

Финская армия начнет обучать призывников работе с БПЛА

Работа с беспилотными системами и средствами противодействия им будет включена в подготовку солдат срочной службы, заявил инспектор ПВО сил обороны Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен, 11 июля сообщает Yle.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии