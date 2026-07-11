Финская армия начнет обучать призывников работе с БПЛА

Работа с беспилотными системами и средствами противодействия им будет включена в подготовку солдат срочной службы, заявил инспектор ПВО сил обороны Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен, 11 июля сообщает Yle.
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