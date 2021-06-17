В Томской области полицейские установили подозреваемого в совершении кражи игрового батута

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение о хищении игрового батута.
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