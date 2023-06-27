БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Фото: t.me/vorobiev_liveТекст: Дарья Волкова,Евгений Поздняков Эксперты назвали способы борьбы с налетами украинских дронов на Москву и Подмосковье ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы.

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