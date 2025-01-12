Количество пострадавших при ДТП в ДНР возросло до 29

Три пассажира автобуса Краснодар — Донецк погибли.фото: t.me/news_mvddnrДо 29 человек возросло число пострадавших в автокатастрофе с межрегиональным пассажирским автобусом в Иловайске в ДНР, три человека погибли.
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