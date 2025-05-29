Скания опрокинулась на трассе под Вичугой — водитель в больнице

В Вичугском районе в 08-50 на 11-ом километре автодороги «Вичуга-Приволжск» 35-летний мужчина, управляя автомашиной «Скания», совершил наезд на металлическое ограждение, расположенное справа в попутном направлении, с последующим опрокидыванием.
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