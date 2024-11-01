Российский остров растаял из-за глобального потепления. Остров Месяцева в архипелаге Земли Франца-Иосифа превратился в воду, причём в августе 2015 года его площадь составляла около 53 гектара, а в августе 2024 года — всего 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии