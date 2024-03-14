Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мы и они: что с памятниками?

Мы и они: что с памятниками?

Василий Вереск Нам смешна убогая глупость американцев, которые вдруг взялись сносить простоявшие полторы сотни лет памятники своим историческим деятелям.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А как вы называете события октября 1917? А последовавшие за этим ГРАЖДАНСКАЯ Война с Голодом и Раскулачиванием России разве не последствия этого Переворота???
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6 час.
Виктор Хованов
По немецки цацки-пецки, а по русски бутерброд. По английски revolution - а по русски переворот.
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5 час.
СК
Сергей К
Очень сильно отличается переворот 1917 года от переворота 2014 года на Украине. В 1917 году государству Российскому настал уже кирдык, за месяцев несколлько до этого. И в стране настал  бардак и бандитизм, и голод и бедность конечно. Крах государства уже состоялся ранее. Чисто номинально что-то там было непонятное. Народом ре поддерживаемое. В 2014 году разрушили вполне дееспособное государство. И если бы Янукович (по совету Путина) не свалял дурака - государство и дальше жило бы.
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1 час.

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