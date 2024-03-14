Мы и они: что с памятниками?

А как вы называете события октября 1917? А последовавшие за этим ГРАЖДАНСКАЯ Война с Голодом и Раскулачиванием России разве не последствия этого Переворота???

СК

Сергей К

Очень сильно отличается переворот 1917 года от переворота 2014 года на Украине. В 1917 году государству Российскому настал уже кирдык, за месяцев несколлько до этого. И в стране настал бардак и бандитизм, и голод и бедность конечно. Крах государства уже состоялся ранее. Чисто номинально что-то там было непонятное. Народом ре поддерживаемое. В 2014 году разрушили вполне дееспособное государство. И если бы Янукович (по совету Путина) не свалял дурака - государство и дальше жило бы.