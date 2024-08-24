ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

Алина Белова

Как то получается, что мы не опережаем события, а только потом отвечаем на них. Возникает вопрос к работе разведки. Недостаточно данных ? Если знаем, что где-то собирают и укомплектовывают резерв, то громить их, чтоб не осталось ни одной живой души., а не ждать когда они забегут на нашу территорию. Я говорю слишком простые вещи, не зная военного дела. Но что-то надо делать, чтоб отбить кокаинофюреру желание оккупировать нашу территорию.