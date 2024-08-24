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ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

Вооруженные силы (ВС) России продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны.

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Комментарии
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Алина Белова
Как то получается, что мы  не опережаем  события, а  только  потом  отвечаем  на  них. Возникает вопрос к работе  разведки. Недостаточно данных ?  Если  знаем, что где-то   собирают и укомплектовывают резерв, то   громить  их, чтоб не  осталось ни одной  живой  души., а не ждать когда  они  забегут на  нашу  территорию.  Я говорю  слишком простые  вещи, не  зная  военного дела. Но  что-то  надо  делать, чтоб  отбить  кокаинофюреру  желание  оккупировать нашу территорию.
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