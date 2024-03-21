“РоссетиКубань” обеспечила электроэнергией новый корпус гимназии в Сочи ⠀ ⚙️ Выданная мощность присоединения превысила 1,1 МВт.
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“РоссетиКубань” обеспечила электроэнергией новый корпус гимназии в Сочи ⠀ ⚙️ Выданная мощность присоединения превысила 1,1 МВт.