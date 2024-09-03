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Калужские новости

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В Калужской области ищут пропавшую старушку

В Калужской области ищут пропавшую старушку

В Калужской области пропала 67-летняя женщина из посёлка Мятлево, Износковского района. О начале поисков Надежды Климовой сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»В Калужской области пропала 67-летняя женщина из посёлка Мятлево, Износковского района.

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