В Калужской области ищут пропавшую старушку

В Калужской области пропала 67-летняя женщина из посёлка Мятлево, Износковского района. О начале поисков Надежды Климовой сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»В Калужской области пропала 67-летняя женщина из посёлка Мятлево, Износковского района.
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