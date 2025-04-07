Шакиров: Безопасность строительства на берегу Казанки требует тщательной проверки

Автор: Александра ДавыдоваДиректор Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре (Госэкспертизы РТ) Рафар Шакиров в интервью «Татар-информу» прокомментировал строительство планируемого многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки.
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