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Татар-информ

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    это новость миртесен? вы чего пили вчера?В Казани школьниц...
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Шакиров: Безопасность строительства на берегу Казанки требует тщательной проверки

Шакиров: Безопасность строительства на берегу Казанки требует тщательной проверки

Автор: Александра ДавыдоваДиректор Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре (Госэкспертизы РТ) Рафар Шакиров в интервью «Татар-информу» прокомментировал строительство планируемого многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки.

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