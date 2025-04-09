В России прошел самый масштабный тест электромобилей

В России прошло первое масштабное исследование реального запаса хода популярных электромобилей. В тестировании приняли участие семь моделей, которые прошли проверку в условиях повседневной эксплуатации, сообщает Авто.
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